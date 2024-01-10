تغذي 4 محافظات بقدرة 2.1 غيغاواط.. عرض قطري لبناء محطة للطاقة في العراق

ويشمل المشروع ست وحدات منفصلة لتغذية محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك بالطاقة الكهربائية، وفقاً لبيان وزارة الكهرباء العراقية. ويذكر أن ارهابيي تنظيم "داعش" دمروا محطة بيجي في عام 2014.وتستغرق عملية البناء ثلاثة أعوام على الأقل، وقد تكلف حوالي ملياري دولار، وفقاً لمسؤول في الوزارة طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مفوض بالتحدث لوسائل الإعلام.ولم تكشف الشركة القطرية، تفاصيل إضافية حول هذا العرض المقدم للحكومة العراقية، وفقاً لـ"الشرق".وهذا الأسبوع، التقى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وفد شركة أوربكان القطرية، وناقش معهم ألية العمل والتنفيذ لإعادة إعمار محطة بيجي الحرارية بمحافظة صلاح الدين، بطاقة 2100 ميكا واط كفرصة إستثمارية