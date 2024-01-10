نقابة الصحفيين تصدر توضيحاً بشأن الذين لم تظهر أسمائهم بقوائم المنحة

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود ان توضح للزملاء الصحفيين ان اللجنة المكلفة من قبل النقابة بتدقيق الاعتراضات المقدمة من قبل الزملاء الذين لم تظهر اسماءهم في المنحة الاخيرة والذين لم يستلموا مبالغ المنحة قد اجتمعت مع المعنيين في وزارة الثقافة".وأضاف، أن "اللجنة تدارست بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ومدير عام دائرة الشؤون الادارية في الوزارة علي رضا الاشكالات التي حصلت في هذا الموضوع".وابدت الوزارة، وفق البيان، "تعاونها التام مع النقابة من اجل الوصول الى حل الاشكالات التي واجهت الصحفيين وعلى وجه السرعة".