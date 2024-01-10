مصرع واصابة أربعة اشخاص أثر حادث سير في صلاح الدين (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين مدينة تكريت وقضاء الدور ادى الى وفاة اثنين واصابة اثنين آخرين حالتهم حرجة".وأضاف، ان "الطريق ذو اتجاه واحد تكثر فيه الحوادث المرورية على مدار السنة".