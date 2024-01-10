في بغداد.. انتحار شخص رمياً بالرصاص وسط العاصمة

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بانتحار شخص رمياً بالرصاص وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً انتحر مساء اليوم، رمياً بالرصاص في منطقة الكرادة".



وأضاف المصدر أن "المنتحر عمره 21 عاماً وهو صاحب معرض للسيارات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.