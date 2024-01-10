الديوانية.. سائق عجلة حمل ينهي حياة بائع "بيض"

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بمصرع بائع "بيض" اثر حادث دهس من قبل سائق سيارة حمل في الديوانية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "سائق عجلة (حمل) تسبب بحادث دهس لبائع بيض قرب جامعة القادسية في الديوانية".



وأشار الى ان" الحادث أدى إلى وفاة البائع". ادناه الصور: