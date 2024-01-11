الموقف المروري في شوارع بغداد الان

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بالشوارع المزدحمة في العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس، والتي توزعت بين جانبي الكرخ والرصافة على الطرق الرئيسية وبعض الفرعية.







-سيطرة جسر ديالى مزدحم

-سريع الدورة سالك

- شارع السندباد مزدحم

-قاطع الحرية من جهة الناظمية مزدحم جدا

-نفق النسور مزدحم

-منطقه الشعب الى جسر الشعب مزدحم

-جسر كراج الأمانة ازدحام

-شارعي الكرادة داخل والخارج ازدحام

-جسر الجادرية ازدحام

-فلكة جسر الطابقين ازدحام خفيف

-مداخل المنطقة الخضراء مزدحمة وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:-سيطرة جسر ديالى مزدحم-سريع الدورة سالك- شارع السندباد مزدحم-قاطع الحرية من جهة الناظمية مزدحم جدا-نفق النسور مزدحم-منطقه الشعب الى جسر الشعب مزدحم-جسر كراج الأمانة ازدحام-شارعي الكرادة داخل والخارج ازدحام-جسر الجادرية ازدحام-فلكة جسر الطابقين ازدحام خفيف-مداخل المنطقة الخضراء مزدحمة -تقاطع ملعب الشعب مزدحم جدا