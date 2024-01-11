السجن 10 سنوات بحق عضوين في سايلو بناحية العلم

السومرية نيوز - محليات



أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق عضوين من لجنة التنفيذ المباشر لمشروع انشاء سايلو تجميع الشعير في ناحية العلم عن ارتكابهما جريمة الاضرار بسوء نية بمصالح الجهة التي يعملان فيها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة اصدرت حكمها بحقهما لقيامهما باختلاس مبالغ مالية وتسليمها الى المقاول بدون أي عقد ودون انجاز العمل".



وأضاف أن "الحكم بحقهما صدر استنادا لاحكام المادة 318 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".