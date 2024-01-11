توضيح من التربية بشأن امتحانات نصف السنة

وقال السيد أنه تمت تهيئة المدارس بجميع المستلزمات التي من شأنها إنجاح سير العملية الامتحانية التي من المؤمل أن تنطلق الأسبوع المقبل شفوياً للمراحل الابتدائية الأولية الثلاث بحسب كل مديرية، وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية.وأعلنت وزارة التربية أمس الأول في كتاب رسمي عبر موقعها الإلكتروني موافقتها على تقديم امتحانات نصف السنة للصفوف الثلاثة الأولى للمرحلة الابتدائية مع موعد الامتحانات الشفوية والتي كانت قد حددتها مسبقاً قبل أسبوع من الموعد السابق لامتحانات نصف السنة، حال ارتأت المديريات العامة ببغداد والمحافظات ذلك.وبيّن السيد أنَّ الخطة الخاصة بالامتحانات تشمل زيارات ميدانية يجريها قسما الإشراف التربوي والاختصاصي في كل مديرية والمدراء العامون أيضاً، الأمر الذي يسهل الوقوف على سير العملية الامتحانية عن كثب.