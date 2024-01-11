أمطار وانخفاض جديد بالحرارة.. إليك طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس العراق ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطرا وتكون الامطار رعدية احياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة خاصة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً ممطرا وتكون الامطار رعدية كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابع أن "طقس يوم الاحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطرا وتكون الامطار رعدية احياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماّ جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".