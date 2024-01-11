التعليم تعلن أسماء المتقدمين إلى المنح الدراسية من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية

السومرية نيوز – محليات





اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المتقدمين إلى المنح الدراسية المقدمة من جامعة العلوم التطبيقية الاردنية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن أسماء المتقدمين إلى المنح الدراسية المقدمة من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية".



ودعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية "المتقدمين إلى مراجعة مبنى الدائرة يوم الأحد الموافق 2024/1/14 في تمام الساعة التاسعة صباحا لغرض إجراء المقابلة".