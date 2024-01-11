التربية تُعلن المناهج الدراسية التي تم تكييفها للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، المناهج الدراسية التي تم تكييفها على وفق قرار هيأة الرأي للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بفروعه كافة، بعد تشكيل لجان فنية مختصة تولت النظر بالمواد المكيفة، للعام الدراسي 2023 – 2024.



ادناه المناهج الدراسية التي تم تكييفها للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي: