اتلاف أكثر من 13 كغم من المواد المخدرة في بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن اتلاف مواد متنوعة من المواد المخدرة و المؤثرات العقلية من خلال ممثلها في اللجنة الخاصة المكلفة لاجل هذا الغرض وبالتعاون مع وزارة الصحة و اللجنة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد تم اتلاف (13،278،609) ثلاثة عشر كغم و مائتان و ثمانية و سبعون غم و ستمائة و تسعة ملغم من مجموعة مواد مخدرة و مؤثرات عقلية مختلفة و(821) ثمانمائة و واحد و عشرون قرص من مجموعة مواد مخدرة و مؤثرات عقلية مختلفة و(640000) ستمائة و أربعون الف قرص من مادة الارتان".وأوضحت ان "عملية الأتلاف تمت للدعاوى التي اكتسبت الدرجة القطعية من قبل المحاكم الخاصة، وجاء ذلك ضمن استراتيجية تنفيذ أحكام القانون والقضاء"، مشيرة الى ان "العملية تمت بالمحرقة الخاصة بدائرة الطب العدلي في محافظة بغداد التابعة لوزارة الصحة".