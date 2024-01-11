الوقف السني يحدد غرة شهر رجب

وذكر الوقف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " نظرا لتعذر رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فأن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في الديوان، تعلن ان يوم غد الجمعة الموافق 12/1/2024 هو مكمل لعدة شهر جمادى الاخرة".وأضاف، ان "يوم السبت الموافق 13/1/2024 هو غرة شهر رجب للعام الحالي 1445 هجرية".