"العزم" يعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان

عقد تحالف العزم، اليوم الخميس، اجتماعاً استثنائياً بخصوص جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، المقررة يوم السبت المقبل.

وقال التحالف في بيان، إن "تحالف العزم عقد اجتماعا استثنائياً برئاسة النائب مثنى السامرائي وبحضور عدد من قياداته وكتلته البرلمانية للتباحث حول الاستعدادات الجارية لجلسة مجلس النواب التي ستعقد السبت المقبل".

وبحث التحالف بحسب البيان "التفاهمات والحراك السياسي لدعم مرشح التحالف لرئاسة المجلس السيد النائب محمود المشهداني لما يتمتع به من خبرة ومقبول سياسية وبرلمانية".

وأكد التحالف على "أهمية المضي قدماً في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي من خلال تفعيل عمل ودور المجلس ودعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

وحدد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي الغت عضويته المحكمة الاتحادية.