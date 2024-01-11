انتحار امرأة حرقاً شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بانتحار امرأة حرقاً شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة متزوجة انتحرت بحرق نفسها بمادة نفطية في منطقة البلديات شرقي بغداد". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل بشأن الانتحار ودوافعه.