إصابات على الأقل بحادث سير "مروع" في النجف

أفاد مصدر محلي، بإصابة عدد من المواطنين بحادث سير مروع في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث مروري مروع وقع على الطريق القوسي ناتج عن تصادم ثلاث مركبات وانقلاب احدهما".

ولفت المصدر الى "وجود جرحى وهم حالات خطرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.