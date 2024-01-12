بعد ملاحقة في 4 دول بينها أوروبية.. الإطاحة بمطلوب عراقي في مصر

وبحسب بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، فقد "أثمرت جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة في متابعة المتهمين والمدانين بقضايا فساد خارج العراق عن إلقاء السلطات في جمهوريَّة مصر العربية القبض على أحد المتهمين المتورطين بعمليات اختلاس وتزوير".وأشار البيان، إلى "الجهود المضنية الحثيثة التي قامت بها دائرة الاسترداد، والمتابعة المستمرة لملاحقة المتهم في أربع دولٍ، ثلاث منها عربية، هي: النمسا والأردن والإمارات، وانتهاءً بجمهورية مصر العربية حيث تمَّ الإيقاع به في شقته بالقاهرة؛ بناءً على نشرةٍ دوليةٍ حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، منوهاً بالتنسيق والتعاون العاليين بين الجانب العراقي والسلطات المصريَّة".وأوضح، أنَّ "المتهم (نائل نسيب عبد الرحمن السامرائي) مطلوب للقضاء العراقي في عدة قضايا حققت فيها الهيئة؛ لإقدامه عندما كان موظفاً في شركة الخطوط الجوية على ارتكاب عمليات اختلاس وتزوير، كما سبق له أن حصل على العديد من الامتيازات والتعاقدات التي تحوم حولها شبهات فساد بصفته وسيطاً تجارياً من خلال علاقاته مع وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين يعملون في قطاع الطيران، وكذلك من خلال ارتكابه لعمليات الابتزاز الإلكتروني".وأردف أنَّ "دائرة الاسترداد نظَّمت ملفَّات الاسترداد، وتم إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادِّعاء العامِّ؛ لغرض إرسالها إلى السلطات المُختصَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة بالطرق الدبلوماسيَّة؛ تمهيداً لاسترداده في اليومين المقبلين".وأضاف، أن "الهيئة تثمن التعاون والتنسيق والجهود المبذولة من الجهات المختصة، لا سيما مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة وسفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى حثيثاً لبناء علاقاتٍ دوليةٍ، وقامت بإعداد قواعد بيانات بالمدانين والأموال المهربة والدول التي يحتمل وجودها فيها، وإبرام مذكرات تفاهم ثنائية مع الأجهزة النظيرة في مختلف البلدان، ومنها مذكرة التفاهم التي أبرمت مع هيئة الرقابة الإداريَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة والتي كان من ثمارها هذه العمليَّة".