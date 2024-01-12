بعد تعرضه لعمل إرهابي.. إعادة خط سد حديثة - صلاح الدين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذًا لتوجيهاتِ وزيرِ الكهرباءِ زياد علي فاضل، بأهميةِ الإسراع بمعالجةِ العوارض وإعادةِ التيار الكهربائي، وبمتابعةٍ مُستمرةٍ من قِبلِ مديرُ عامِ الشركةِ العامةِ لنقلِ الطاقةِ الكهربائيةِ المنطقةِ الوسّطى رياض عريبي مكلف، تمكنت ملاكاتُ نقل كهرباء الوسّطى من إعادة تشييد البرج رقم (٩٠) لخط سد حديثة - صلاح الدين ٤٠٠ ك.ف بعد تعرضه الى عمل ارهابي في عمق الصحراء الواقعة بين محافظة الانبار وصلاح الدين وبعمق (٥) كيلو متر عن الطريق الاستراتيجي الرابط بين المحافظتين".وأشار البيان، إلى أن "المدير العام اوعز بتوفير متطلبات العمل لفريق خطوط شبكة غرب الأنبار يساندهم فريق خطوط ديالى، وتم مواصلة العمل على مدار (٢٤) ساعة، وخلال (٣٦) ساعة تم رفع الانقاض وصب القواعد الخرسانية واعادة تصنيع قاعدة البرج وهيكلته كاملاً وتسليكه واعادته للعمل لما يمثله من اهمية كبيرة في تحقيق الربط بين المحافظات الشمالية والغربية وتغذيته لأغلب مناطق غرب الانبار".