مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر رجب

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، موعد غرة شهر رجب.



وذكر بيان للمكتب ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غدٍ السبت الموافق (١٣ / ١ / ٢٠٢٤ م) هو الأول من شهر رجب لعام ١٤٤٥هـ".



يذكر أن ديوان الوقف السني كان قد حدد أيضاً يوم السبت، موعداً لغرة شهر رجب.

