الأنواء الجوية: طقس هذا الأسبوع غائم ممطر وتذبذب بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد، طقس العراق سيكون غائماً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائماً ممطراً، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة ورعدية في الأقسام الشرقية مع تساقط الثلوج في الأقسام الجبلية يتحسن الطقس ليلاً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية بالمنطقة الوسطى، وسيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية كما يتشكل الضباب صباحاً في أقسامها الغربية ويزول تدريجياً بالمنطقة الشمالية، وغائما جزئيا في المنطقة الجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والوسطى، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "توقعات الطقس ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائماً جزئياً إلى غائم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأوضحت، أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم، الطقس سيكون غائماً في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".