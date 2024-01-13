بمنفذ الشلامجة.. اعتقال مسافر أجنبي ضبط بحوزته مواد مخدرة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي ضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة بوزن (265)غراماً في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".