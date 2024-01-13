ازدحام "شديد" في الطرق المؤدية الى ساحة جسر الطابقين وسط بغداد (صور)

السومرية نيوز – محليات



شهدت الطرق المؤدية الى ساحة جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم السبت، ازدحاماً شديداً نتيجة لتوافد القادة السياسيين المشاركين في احتفالية "يوم الشهيد".



وقال مراسل السومرية، إن "الطرق المؤدية إلى ساحة جسر الطابقين وسط بغداد، شهدت صباح اليوم السبت، ازدحاما شديدا نتيجة لتوافد القادة السياسيين المشاركين في احتفالية" يوم الشهيد "، ما أدى إلى استياء المواطنين واطفاء سياراتهم".