العراق.. إطلاق رحلات مباشرة الى قطر بأسعار تنافسية لمشجعي كأس اسيا

وقالت الخطوط الجوية ان هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتشجيع ودعم المنتخب الوطني العراقي في تحقيق أداء متميز في البطولة الآسيوية، حيث يقدم الناقل الوطني خدماته بطريقة مباشرة وبأسعار مناسبة لتمكين الجماهير الرياضية من دعم فريقها خلال هذا الحدث الرياضي الكبير.ويخوض المنتخب العراقي مباريات يوم 15 يناير امام اندونيسيا، و19 يناير امام اليابان، و24 يناير مع فيتنام.