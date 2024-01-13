إزالة التجاوزات عن "خطوة الامام علي" (ع) الآثارية في البصرة.. ماذا تعرف عنها؟

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قسم شرطة حماية آثار وتراث البصرة، بالاشتراك مع لجنة رفع التجاوزات، ومفتشية آثار وتراث المحافظة، بالاشتراك مع بلدية قضاء الزبير، وقوة من معاونيه أفواج المحافظة، قام بإزالة التجاوزات على موقع (خطوة الامام علي عليه السلام) الآثارية".وأضافت انه "تمت إزالة (3) دور وفق القانون والضوابط"، لافتة الى انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المفتشية بحق المتجاوزين".يمثل مسجد البصرة القديم، أو جامع خطوة الإمام علي (ع) مقصد البصريين وغيرهم من العراقيين، فهو أول مسجد شيّد خارج الجزيرة العربية ويعود تأسيسه لعام 14 هجرية.كما ان المئات من الزوار يأتون اليه من مختلف المدن العراقية ودول الخليج العربي إلى جانب زوار من إيران وباكستان والهند خصوصاً في شهر رمضان، وإدارة المسجد تحرص على توفير ما يحتاجه الزوار بالتنسيق مع الدوائر المختصة، وفقاً للقائمين عليه.