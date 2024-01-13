مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير "مروع" في صلاح الدين (فيديو)

وقال المراسل، ان "حادث سير على الطريق الرابط بين قضاء تكريت ومدينة بيجي بين سيارة مدنية والآخرى حكومية (مصفحة) أدى إلى مصرع صاحب سيارة الأجرة وإصابة آخرين بجروح خطيرة".وبين ان "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".الصور ادناه:

وتحولت الحوادث المرورية الى ماكينة تُضاف إلى مكائن الاغتيالات والنزاعات العشائرية والتعرضات الارهابية في قطف أرواح العراقيين بعد أن كانت الصدارة لماكينات العمليات الإرهابية التي طالت العراق خلال العقدين الأخيرين، إذ تجاوزت أعداد ضحاياها 3 أضعاف أعداد ضحايا أعمال العنف والإرهاب خلال العامين الماضيين بحسب الاحصائيات الرسمية.وسجل العراق، منذ 1 كانون الثاني 2023، والى غاية الشهر الماضي، أكثر من 7000 حادث سير بين اصطدام وانقلاب ودهس، وذلك بحسب مديرية المرور العامة، أغلبها بسبب السائق.وأشار تقرير أعدته وزارة الصحة لسنة 2022 إلى تسجيل أكثر من 4900 حالة وفاة جراء حوادث السير.