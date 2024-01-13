صحة صلاح الدين تعلن استعدادها لاستقبال زوار الإمام علي الهادي "ع"

وقالت مديرية الصحة في صلاح الدين، ببيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المديرية انهت كافة الاستعدادات الخاصة بالزيارة بمشاركة 19 مفرزة طبية ونشر 40 سيارة اسعاف على طول الطريق بين مدينة بغداد و سامراء المقدسة" .واضافت ان "جميع مؤسساتنا الصحية في حالة استنفار قصوى من اليوم لتقديم افضل الخدمات الصحية والطبية لزوار مدينه سامراء المقدسة طيلة أيام الزيارة ".وتابعت المديرية، أنها وفرت وجهزت المفارز الطبية بـ"العلاجات والمستلزمات الطبية المختلفة فضلا عن سيارات الإسعاف".ويصادف اليوم الثالث من شهر رجب ذکرى استشهاد الامام علي بن محمد الهادي عليه السلام، حيث کانت شهادته سنة 254 هجري قمري وکان عمره يوم استشهاده إحدى وأربعين سنة.