في الوقت الحالي.. خارطة بمعظم ازدحامات شوارع بغداد

خارطة الطرق المزدحمة جاءت كالآتي:ازدحام معتدل في شارع المطار من حي العامل الى مجسر القادسيةازدحام سريع القادسية من ام الطبول ومدخل الخضراء الى التقاطع الذاهب باتجاه ساحة النسورساحة النسور ازدحام كثيف من كل الاتجاهاتشارع الأردن ازدحام من نفق الشرطة الى سيد الحليبتقاطع مجمع الايادي مزدحم من كل الاتجاهاتشارع المنصور ازدحام من تقاطع النقابات الى تقاطع 14 رمضانشارع 14 تموز ازدحام من تقاطع صنعاء الى مجمع دار السلامشارع حيفا مزدحم من مستشفى الكرخ الى تقاطع تربية الكرخ الأولىشارع الكسرة مزدحم من نادي الى الضباط الى تقاطع الفنون الجميلةشارع وزارة الصحة مزدحم من كلية الفنون الجميلة الى نفق باب المعظمشارع باب المعظم من تقاطع محمد القاسم الى الشركة العامة لتجارة الحبوب ازدحام كثيفشارع الشيخ عمر مزدحم من مقبرة الغزالي الى ثانوية طيبةشارع الكيلاني مزدحم من ساحة الخلاني الى شارع الظلالازدحام في شارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبيةسريع القناة مزدحم عند تقاطع مجسر حمورابي