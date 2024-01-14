الكمارك تعلن ضبط 22 شاحنة مخالفة في المنطقة الشمالية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن خلال الفترة ( ١١ - ١٢ / كانون الثاني / ٢٠٢٤ ) من ضبط (22) شاحنة محملة بـ( دجاج ، حديد ، خشب ، مقاطع بلاستيك ، حلويات ، انابيب حديد ، بطاريات ، سقوف ثانوية ، كيبلات كهرباء ، كارتون ، مكائن قص ، مواد غذائية ) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة" .وأضافت الهيئة ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وأتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".