"عقود بغداد 2020" يتظاهرون أمام وزارة التربية (صور)

السومرية نيوز – محليات



شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاحد، انطلاق تظاهرة لـ"عقود بغداد 2020" أمام وزارة التربية، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.



وقال مراسل السومرية، ان "عقود بغداد 2020" نظموا تظاهرة أمام وزارة التربية، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، مشيرا الى ان المتظاهرين ناشدوا ايضاً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".



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