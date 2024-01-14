إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام المقبلة.. هذا موعد الامطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس العراق ليوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الشرقية كما يتشكل ضباب ويزول تدريجياً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية، صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف، أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وسيكون غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً بالمنطقة الشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأشار إلى أن "توقعات الطقس ليوم الاربعاء المقبل، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح، أن "الحالة الجوية ليوم الخميس القادم، ستكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، كما ترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".