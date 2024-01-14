الحبس الشديد بحق مدير هيئة تقاعد الانبار سابقا

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جريمة الكسب غير المشروع".وأشار إلى أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة 19 / ثالثا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل".