التربية توافق على استبدال عطلة للمدارس السريانية (وثيقة)

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن موافقة وزيرها ابراهيم نامس الجبوري على استبدال عطلة الأحد بيوم السبت لمدارس الدراسة السريانية.

وأعلن مدير عام التعليم العام والأهلي والأجنبي سيف رحيم موافقة وزير التربية على استبدال عطلة الأحد بيوم السبت لمدارس الدراسة السريانية لخصوصية يوم الأحد لأبناء الديانة المسيحية. وأدناه وثيقة من التربية بهذا الشأن..