بالصور من سامراء.. مواكب العزاء بذكرى استشهاد الإمام الهادي

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتوافد مواكب العزاء الى مدينة سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام).

وشهدت الأيام الماضية توافد قوافل الزائرين المتجهة الى سامراء سيراً على الاقدام لإحياء ذكرى شهادة الإمام علي الهادي عاشر أئمة أهل البيت (عليهم السلام). وأدناه صور المواكب..