خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:شارع المطار وسريع القادسية من حي العامل لغاية مجسر القادسيةسريع القادسية من مخرج الحارثية وشارع الكندي الى ساحة الاحتفالاتازدحامات شديدة محيطة بساحة النسور من جميع الاتجاهاتشارع قطر الندى وجسر الجادرية من السيدية لغاية جامعة بغدادشارع جسر الطابقين من شارع المصافي ولغاية ساحة الطابقينشارع معسر الرشيد من فلكة الزعفرانية لغاية محطة غاز الجنوبجسر سريع الدورة مزدحممحمد القاسم من الجسر العنكبوتي على سريع الدورة لغاية مستشفى الكنديالشارع الرابط بين محمد القاسم والشورجةمجسر باب المعظم مزدحم السايدينشارع الوزيرية من مجسر باب المعظم لغاية مسرح الطليعة