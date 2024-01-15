تشافي بعد "أسوأ أداء" في نهائي كأس السوبر: برشلونة سيعود

وتوج الريال بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة مساء أمس الأحد، في ملعب الأول بارك بالرياض.وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نشعر بخيبة أمل وحزن، إنه أمر مؤسف، لقد غمرنا الأمل والحماس، ثم خضنا أسوأ مباراة على الإطلاق".وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل سيء للغاية، وبعد الهدف الثالث زاد الأمر سوءاً، لم نكن مرتاحين في أي وقت، وعلينا أن نعتذر للجماهير لأنه كان من الصعب علينا المنافسة".وتابع قائلاً: "لقد تعرضت للعديد من الهزائم خلال مسيرتي وفي النهاية تعافينا. برشلونة سيعود".واستكمل: "بالتأكيد ستكون أياماً صعبة، وتحمل الكثير من الانتقادات التي يتوجب علينا قبولها، ولم نصل إلى المستوى الذي نريده، لكن علينا أن نتعافى ونفكر في الألقاب المتبقية".وواصل: "علينا أن ننافس على الألقاب الثلاثة المتبقية، وحتى يومنا هذا لا يستطيع النادي ضم أي صفقات لإعطاء قفزة نوعية للفريق".وأتم: "قبل عام كنا نتحدث بثقة عن حقبة جديدة، والآن تسير الأمور على نحو خاطئ، لكن علينا أن نحدث التغيير".