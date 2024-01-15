رصد مغـالاة بـ33 مليـون دولار في عقـدين لشركة نفط ذي قار

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان" فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف مُغالاة في الكلفة التخمينيَّة لعقد مشروع إنشاء وصيانة مستودعات حقل الغراف النفطيّ"، مُبيّنةً أنَّ "العقد أبرمته الشركة مع شركةٍ إماراتيَّةٍ بمبلغ (27,000,000) مليون دولارٍ، على الرغم من أنَّ الكلفة التخمينيَّة للمشروع لا تتجاوز (12,000,000) مليون دولارٍ"، مُضيفةً أنَّ "الفريق لاحظ مُغالاة تصل إلى (18,000,000) مليون دولار في عقد تجهيز أنابيب وأغلفةٍ نفطيَّة لحقل الغرَّاف المبرم بين شركة نفط ذي قار وشركةٍ ماليزيَّـةٍ".وأضافت إنَّ "لجنة المُشتريات في الشركة أهدرت مبلغ (37,795,000) مليون دينار، في عمليَّة شراء أجهزة استنساخٍ ومطابع وطابعاتٍ وأجهزة أرشيف من شركةٍ أهليَّةٍ من الأسواق المحليَّة بأسعارٍ مضاعفةٍ، فضلاً عن مغالاةٍ بقرابة (52,000,000) مليون دينارٍ في شراء محرقة نفاياتٍ طبيَّةٍ وثلاث حوضياتٍ".وتابعت إنَّ "الفريق كشف عن هدرٍ للمال العام في تجهيز محطة توليدٍ كهربائيَّةٍ لمصلحة شركة أور العامَّة بمبلغ (2,000,000) مليوني دولارٍ وعدم إدخالها إلى الخدمة؛ بالرغم من مرور أكثر من عشر سنواتٍ على تسلُّمها"، لافتةً إلى "ضبط أوليَّات شراء أثاث لمكتب مُدير محطة كهرباء ذي قار المركبة التابعة إلى المُديريَّة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في المنطقة الجنوبيَّة بمبلغ (99,000,000) مليون دينار؛ لوجود مغالاةٍ في الأسعار، وفي محطة كهرباء الناصريَّة الحراريَّة أكَّد الفريق وجود مُخالفاتٍ للمُواصفات الفنيَّة في عمليَّة شراء (100) خليَّة "تنافذ عكسي" بمبلغ (70,000,000) مليون دينارٍ".