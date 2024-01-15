جسر الفتحة في صلاح الدين يخرج عن الخدمة (صورة)

السومرية نيوز – محليات



خرج جسر الفتحة الذي يربط محافظة صلاح الدين بمحافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن الخدمة بعد ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة.

وقال مراسل السومرية، إن ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة أدت الى خروج جسر الفتحة عن الخدمة، مبينا ان المواطنين طالبوا بضرورة إنجاز العمل بالجسر الرئيسي المتضرر جراء الحرب قبل 10 أعوام.



وأضاف المراسل، أن المواطنين اتهموا وزارة الاعمار بالإخفاق في إنجاز هذا الجسر بعد انتهاء الفترة المفترضة لإنجازه والتي بلغت 900 يوم.

