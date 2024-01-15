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بمراجعة منهجية.. لماذا أرقام الانتحار في العراق "ليست خطيرة" كما يُشاع؟

محليات

2024-01-15 | 04:27
بمراجعة منهجية.. لماذا أرقام الانتحار في العراق &quot;ليست خطيرة&quot; كما يُشاع؟
765 مشاهدة

السومرية نيوز- محليات

كما معظم الملفات الأخرى في العراق، لا توفر وزارة الداخلية أرقامًا عن عدد حالات الانتحار بشكل واضح ومنتظم، الامر الذي ترك هذا الملف عرضة للتقديرات المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تتحدث عن مدى خطورة ارتفاع حالات الانتحار في العراق.

وفي مطلع العام الماضي 2023، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت "ولأول مرة" عن احصائيات سنوية بحالات الانتحار وبشكل تصريح صحفي فقط، وليس وفق قاعدة بيانات موثقة وواضحة.

وكشفت الأرقام حينها عن مدى تنامي حالات الانتحار في العراق، منذ 2016 وحتى 2022، حيث في عام 2016 بلغت 343 حالة انتحار، واستمرت بالارتفاع تدريجيًا وصولا الى الف و73 حالة انتحار في 2022، بارتفاع قدره اكثر من 300%.


*رغم ارتفاع الحالات.. نسبة الانتحار في العراق انخفضت!

لكن، بلغة الأرقام، لا يمثل هذا الأمر "مؤشرا خطيرا بالفعل"، حيث يعتمد المقارنون بنظرة أولى على الأرقام، على مقدار الارتفاع فقط، دون الاخذ بالاعتبار الأسس المنهجية للتعامل مع البيانات من بينها عدد السكان، لغرض المقارنة والتوصل إلى نتيجة ما اذا كان هنالك ارتفاع ام انخفاض بمعدلات الانتحار.

وأجرت "السومرية نيوز"، تحليلا رقميا وفق منهجية البيانات لنسبة الانتحار للسنوات الخمس الماضية، وتوصلنا الى انها انخفضت ولم ترتفع.

فعلى سبيل المثال، فأنه في عام 2016، كان عدد سكان العراق 36 مليون نسمة، وبلغت حالات الانتحار 343 حالة، هذا يعني ان نسبة المنتحرين من اجمالي السكان يبلغ 0.0009%.

اما في عام 2022، كان عدد سكان العراق 42 مليون نسمة، وبلغت حالات الانتحار 1073 حالة، مايعني ان نسبة المنتحرين من اجمالي السكان بلغت 0.0002%.

وفقًا لذلك، هذا يعني ان نسبة الانتحار انخفضت في العراق ولم ترتفع، أي انها انخفضت من 9 بالمليون، إلى 2 بالمليون.



*العراق بمرتبة جيدة عالميًا بمعدلات الانتحار!

فضلًا عن التحليل الرقمي، فأن المؤشرات العالمية عن معدل الانتحار تظهر مجيء العراق بمراتب متأخرة، أي مراتب جيدة بمعدل الانتحار وبعيدة عن منطقة الخطر.

وبحسب موقع "كنتري كاست"، فأن العراق بالمرتبة 154 عالميًا بمعدل الانتحار من أصل 183 دولة، وبمعدل انتحار يبلغ 3.6 لكل 100 الف نسمة.

وحلت ليسوتو، وهي دولة في جنوب افريقيا، بالمرتبة الأولى بمعدل الانتحار والذي بلغ 72.4 لكل 100 ألف نسمة.

وجاءت الدول العشر الأكثر بمعدلات الانتحار كالاتي:
1-ليسوتو
2-غيانا
3- استونيا
4- كوريا الجنوبية
5- كيريباتي
6-ميكرونيسيا
7-ليتوانيا
8- سورينام
9-روسيا
10-جنوب افريقيا


اما على المستوى العربي، فأن العراق بالمرتبة التاسعة بمعدلات الانتحار، حيث جاء ترتيب الدول العربية بمعدلات الانتحار كالاتي:

1-المغرب
2-الامارات
3- السعودية
4-اليمن
5-قطر
6-عمان
7-ليبيا
8-سودان
9-العراق
10-تونس
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