"فعل فاعل".. الديوانية تكشف نتائج التحقيق بحريق مستشفى النسائية

وقال الشهد في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية نيوز، إن "حريق مستشفى النسائية والأطفال تم بفعل فاعل"، مشيراً إلى "القبض على 4 من الجناة وحالتهم إلى التحقيق".وبين، أنه "الموضوع حسم من ناحية الأسباب"، مستدركاً بالقول: "لو امتدت النيران إلى داخل المستشفى لكانت قد حدثت كارثة كبرى".وفي 8 كانون الثاني الجاري، وقع حريق في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية ما تسبب بوفاة 4 أطفال وإصابة آخرين.