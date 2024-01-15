اللامي يستقبل الوفود المشاركة في مهرجان المسرح العربي

وذكر بيان للنقابة ورد لـ السومرية نيوز، ان "الامي استقبل وفود مهرجان المسرح العربي بدورته (14) في بغداد والذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بحضور نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، وقدم شرحا مفصلا عن طبيعة عمل النقابة ودورها الفاعل محليا وعربيا ودوليا"، مؤكدا "حرص النقابة في الدفاع عن حقوق الصحفيين ومتابعة عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية في تبنيها الخطاب المهني ونقله إلى الرأي العام".وأضاف اللامي، بحسب البيان، ان "حالة الاستقرار الأمني والسياسي وحملات الأعمار الكبرى التي يشهدها العراق حاليا وجهود الحكومة في هذا المجال وفرت أجواء مريحة للعمل الصحفي من اجل إظهار الصورة المشرقة للعراق وتفاعله مع المحيط العربي والدولي".بدورها أشادت وفود مهرجان المسرح العربي الزائرة "بجهود نقابة الصحفيين ودورها المتميز في نقل رسالتها المهنية وكذلك الدور المتميز لنقيب الصحفيين العراقيين ومواقفه المهنية البارزة من خلال رئاسته لاتحاد الصحفيين العرب ودفاعه المستمر وتبنيه مواقف مشرفة في الدفاع عن حقوق الصحفيين على مستوى الوطن العربي".