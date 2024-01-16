"محاضري 2020" يتظاهرون في البصرة (صور)

وقال مراسل السومرية، ان "المئات من محاضري 2020 تظاهروا امام مبنى مديرية تربية البصرة في منطقة المعقل، للمطالبة بإصدار الامر الاداري بتثبيت الملحق التابع لملف اداريين ومحاضرين 2020 اصحاب الـ 87 ألف درجة للحصول على حقوقهم".الصور ادناه: