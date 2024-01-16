شمول قرابة 7 ملايين فرد بالسلة الغذائية.. تفاصيل عن إعانات "الحماية الاجتماعية"

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة احمد الموسوي، إنَّ الهيئة وخلال وقت قياسي، نجحت بشمول أكثر من 900 ألف أسرة جديدة خلال 2023، والذي تم وفقاً للكثافة السكانية وخط الفقر لكل محافظة، لافتاً إلى أن الوزارة باشرت حملة واسعة لمتابعة المتجاوزين على استحقاقات الفقراء ببغداد والمحافظات، والتنسيق مع المحافظين لتوفير بنايات جديدة لأقسام الرعاية وتقديم الدعم اللوجستي للكشف عن المتجاوزين، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ ما تبقى من المتقدمين للشمول بالإعانة الاجتماعية ولم يبحثوا والبالغ عددهم 218 ألف أسرة، سيتم إكمال البحث الاجتماعي لهم خلال الشهرين المقبلين وشمولهم برواتب الحماية ليتجاوز عدد المشمولين الجدد المليون و118 ألف أسرة، كاشفاً عن تحقيق هيئة الحماية الاجتماعية زيادة بعدد المشمولين بالضمان الصحي ليصل عددهم إلى 183 ألفاً في بغداد، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة شمول جميع المستفيدين تدريجياً بالضمان الصحي.وبين الموسوي ان صرف المنحة وتأشير حضور الطلبة يتم من خلال وزارتي التربية والتعليم العالي، أما ما يخص الهيئة فهو عكس المبالغ المدفوعة بالنسبة لطلبة المدارس، منوهاً بأن الهيئة استطاعت شمول ستة ملايين و700 ألف فرد بالسلة الغذائية، فيما وصل مجموع السلال الغذائية الإضافية المجهزة منذ بداية 2023 وحتى الأن 61 مليوناً.