Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دوي انفجارات في مدينة حلب السورية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

شمول قرابة 7 ملايين فرد بالسلة الغذائية.. تفاصيل عن إعانات "الحماية الاجتماعية"

محليات

2024-01-16 | 04:59
شمول قرابة 7 ملايين فرد بالسلة الغذائية.. تفاصيل عن إعانات &quot;الحماية الاجتماعية&quot;
669 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

تشمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الشهرين المقبلين، 218 ألف أسرة ببغداد والمحافظات بإعانات شبكة الحماية بعد إتمام عمليات البحث الاجتماعي لهم، معلنة تجاوز عدد المشمولين بالسلة الغذائية الستة ملايين و700 ألف فرد.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة احمد الموسوي، إنَّ الهيئة وخلال وقت قياسي، نجحت بشمول أكثر من 900 ألف أسرة جديدة خلال 2023، والذي تم وفقاً للكثافة السكانية وخط الفقر لكل محافظة، لافتاً إلى أن الوزارة باشرت حملة واسعة لمتابعة المتجاوزين على استحقاقات الفقراء ببغداد والمحافظات، والتنسيق مع المحافظين لتوفير بنايات جديدة لأقسام الرعاية وتقديم الدعم اللوجستي للكشف عن المتجاوزين، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف أنَّ ما تبقى من المتقدمين للشمول بالإعانة الاجتماعية ولم يبحثوا والبالغ عددهم 218 ألف أسرة، سيتم إكمال البحث الاجتماعي لهم خلال الشهرين المقبلين وشمولهم برواتب الحماية ليتجاوز عدد المشمولين الجدد المليون و118 ألف أسرة، كاشفاً عن تحقيق هيئة الحماية الاجتماعية زيادة بعدد المشمولين بالضمان الصحي ليصل عددهم إلى 183 ألفاً في بغداد، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة شمول جميع المستفيدين تدريجياً بالضمان الصحي.

وبين الموسوي ان صرف المنحة وتأشير حضور الطلبة يتم من خلال وزارتي التربية والتعليم العالي، أما ما يخص الهيئة فهو عكس المبالغ المدفوعة بالنسبة لطلبة المدارس، منوهاً بأن الهيئة استطاعت شمول ستة ملايين و700 ألف فرد بالسلة الغذائية، فيما وصل مجموع السلال الغذائية الإضافية المجهزة منذ بداية 2023 وحتى الأن 61 مليوناً.
>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٨٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-16
Play
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٨٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
Play
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-15
Play
نشرة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-15
Play
العراق في دقيقة 15-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-15
Morning Live
Play
Morning Live
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
Play
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
عشرين
Play
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
Play
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
Play
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
Play
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
رحال
Play
رحال
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
Play
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٨٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-16
Play
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٨٩ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Play
من القائل؟ 16 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-16
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
Play
البلوگر العراقية سارة العلاق - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-15
Play
نشرة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-15
Play
العراق في دقيقة 15-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-15
Morning Live
Play
Morning Live
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
Play
تشتت الانتباه عند الطلبة - حلقة ١٩٢ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-15
عشرين
Play
عشرين
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
Play
بورصة النواب .. بيع وشراء في ليلة الانتخاب! - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-14
جات بالليل
Play
جات بالليل
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
Play
جات بالليل الكلاسيكو 14-01-2024 | 2024
14:30 | 2024-01-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
Play
مخمور يتخلص من مت*عاطي والسبب عداوة سابقة وديون متراكمة! - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-14
لقطات
Play
لقطات
اعادة النظر بعقد الشركة الانغولية لحقل القيارة | بعد التحري
16:00 | 2024-01-13
Play
اعادة النظر بعقد الشركة الانغولية لحقل القيارة | بعد التحري
16:00 | 2024-01-13

برجك للسنة الجديدة

الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.