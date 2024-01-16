جنايات الرصافة: الإعدام بحق ابن قتل والده في البصرة

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "المدان قام بقتل والده بعد اطلاق النار عليه بواسطة بندقية كلاشنكوف بالاتفاق والاشتراك مع اخوته نتيجة خلافات عائلية على حد قوله".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ / د من قانون العقوبات".