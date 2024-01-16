متجهة الى الصين.. هبوط اضطراري لطائرة عراقية في مطار البصرة

افاد مصدر في مطار البصرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بهبوط اضطراري لطائرة عراقية كانت متجهة الى الصين في مطار المحافظة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "خللاً فنيا تسبب بهبوط اضطراري لطائرة عراقية في مطار البصرة كانت متوجهة من مطار بغداد الى الصين".



وأشار الى ان "الهبوط كان سليماً".