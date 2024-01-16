اربيل تعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام

وقالت المحافظة في بيان، "بسبب الاعتداء الصاروخي الليلة الماضية من قبل قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي تسبب باستشهاد أربعة مواطنين مدنيين وجرح ستة اخرين، نعزي ذوي الشهداء ونرجو من الله ان يسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للجرحى".وأضاف البيان "منذ اليوم نعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في حدود محافظة اربيل".