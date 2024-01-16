خلال أسبوع.. إيقاف 20 حالة ابتزاز وتعنيف أسري بمحافظات مختلفة

وذكرت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في جميع محافظات البلاد من ايقاف (9) حالات ابتزاز الكتروني ومعالجة (8) حالات تعنيف اسري خلال اسبوع".مشيرة الى انه "تم اعادة (3) حالات هروب الى ذويهم".