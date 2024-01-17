تركتهم والدتهم منذ يومين.. العثور على طفلين محبوسين داخل قفص ببغداد (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء كانون الثاني/يناير 2024، مقطع مصور يظهر وجود طفلين داخل قفص حديد في الحديقة المجاورة لجسر الجادرية بالعاصمة بغداد.



وبحسب المقطع، فإن الطفلين وجدوا داخل قفص حديد في الحديقة المجاورة لجسر الجادرية حيث حبستهم امهم بالقفص وتركتهم منذ يومين.



وبعد الاتصال بوزارة الداخلية، تبين ان شرطة الكرخ قامت بإنقاذ الطفلين بأمر قضائي بعد ان تم رصدهم من قبل المواطنين.