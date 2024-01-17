النقل تقرر نقل معاون مدير عام وتجريدها من المهام المناطة بها (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من دائرة الإدارة والمالية في الوزارة، فانه استناداً الى توجيهات الوزير تقرر نقل خدمات "ايمان محمد عبد الرضا" – مستشار قانوني - معاون مدير عام من ملاك مركز الوزارة الى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بالدرجة الوظيفة دون التخصيص المالي، واعفاءها من عضوية هيئة الرأي وانهاء جميع المهام المناطة بها في مركز الوزارة ومجلس الإدارةووفقا للوثيقة، فانه يحل ملحها احمد رزاق مايح/ معاون مدير عام الدائرة القانونية وكالة.الوثيقة ادناه: