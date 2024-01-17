منفذيها الام والابن.. كشف ملابسات جريمة قتل رجل في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ورد إخبار إلى شعبة مكافحة إجرام ناحية ابي غرق، صباح اليوم الاربعاء ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٤، يفيد بوجود جثة رجل من سكان الناحية، عليها آثار جريمة قتل باستخدام آلة حادة، وعلى الفور، شُكِّل فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري، وتألف الفريق من قسم مكافحة إجرام بابل وشعبة إجرام أبي غرق ومركز شرطة أبي غرق بالتنسيق مع الأمن الوطني ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل - خلية الصقور وقسم التقنيات والمعلوماتية ، بالتعاون مع السلطة القضائية ، للكشف عن ملابسات الجريمة".وأضافت، ان "الفريق استطاع، خلال أقل من ثلاث ساعات، كشف الملابسات والتوصل للجناة وهما شخصان، أحداهما زوجة المجنى عليه والآخر ولده"، موضحة ان "الجناة قاما بقتل المجنى عليه، باستخدام آلة حادة "طبر" بسبب مشاكل عائلية بحسب اعترافاتهما".وأشارت الى انه "تم تدوين أقوالهم قضائياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".