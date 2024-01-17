مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث على طريق كركوك بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير على طريق كركوك بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع وقع، مساء اليوم، على طريق كركوك - بغداد بالقرب من قضاء طوزخورماتو".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح".